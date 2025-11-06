Zoom şirketinde in Greater Hyderabad Area Yazılım Mühendisi tazminatı ZP3 için year başına ₹7.31M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹7.6M tutarındadır. Zoom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
ZP3
₹7.31M
₹4.6M
₹2.3M
₹409K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
