  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  China

Zoom Yazılım Mühendisi Maaşlar China konumunda

Zoom şirketinde in China Yazılım Mühendisi tazminatı ZP1 için year başına CN¥367K ile ZP3 için year başına CN¥634K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in China medyanı CN¥527K tutarındadır. Zoom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ZP1
(Giriş Seviyesi)
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Araştırma Bilimci

SSS

Zoom şirketindeki in China Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥888,598 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zoom şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥509,457 tutarındadır.

