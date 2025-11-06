Şirket Dizini
Zoom
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  Atlanta Area

Zoom Yazılım Mühendisi Maaşlar Atlanta Area konumunda

Zoom şirketinde in Atlanta Area Yazılım Mühendisi tazminatı ZP3 için year başına $252K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Atlanta Area medyanı $263K tutarındadır. Zoom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ZP1
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$252K
$182K
$51.9K
$18.3K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Araştırma Bilimci

SSS

Zoom şirketindeki in Atlanta Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $281,600 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zoom şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Atlanta Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $263,000 tutarındadır.

