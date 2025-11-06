Zoom şirketinde in San Francisco Bay Area Ürün Müdürü tazminatı ZP1 için year başına $177K ile ZP5 için year başına $338K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $265K tutarındadır. Zoom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)