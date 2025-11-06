Şirket Dizini
Zoom Ürün Tasarımcısı Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Zoom şirketinde in San Francisco Bay Area Ürün Tasarımcısı tazminatı ZP1 için year başına $130K ile ZP5 için year başına $279K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $180K tutarındadır. Zoom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

UX Tasarımcısı

SSS

Zoom şirketindeki in San Francisco Bay Area Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $278,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zoom şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $170,000 tutarındadır.

