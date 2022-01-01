Şirket Dizini
Zoom Maaşlar

Zoom şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $30,602 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $487,550 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zoom. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Araştırma Bilimci

Ürün Müdürü
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Ürün Tasarımcısı
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Tasarımcısı

İK Uzmanı
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Pazarlama
Median $225K

Ürün Pazarlama Müdürü

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $310K
Satış
Median $200K
İş Analisti
Median $137K
Veri Analisti
Median $210K
Siber Güvenlik Analisti
Median $212K
Mali Analист
Median $155K
Proje Müdürü
Median $145K
İnsan Kaynakları
Median $188K
Satış Mühendisi
Median $239K
Muhasebeci
$192K

Teknik Muhasebeci

İdari Asistan
$42.2K
İş Operasyonları Müdürü
$259K
İş Geliştirme
$488K
Kurumsal Gelişim
$189K
Müşteri Hizmetleri
$73.7K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$83.1K
Veri Bilimi Müdürü
$114K
Veri Bilimci
$30.6K
Grafik Tasarımcı
$259K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$131K
Hukuk
$296K
Pazarlama Operasyonları
$456K
Program Müdürü
$147K
Satış Destekleme
$143K
Çözüm Mimarı
$223K

Bulut Güvenliği Mimarı

Teknik Hesap Müdürü
$180K
Teknik Program Müdürü
$64K
Teknik Yazar
$132K
Güven ve Güvenlik
$94.6K
UX Araştırmacısı
$211K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Zoom şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $487,550 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zoom şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $200,000 tutarındadır.

