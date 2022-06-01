Şirket Dizini
Zoetis
Zoetis Maaşlar

Zoetis şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $92,460 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $223,934 tutarına kadar değişmektedir.

Veri Bilimci
Median $162K
Yazılım Mühendisi
Median $141K
İş Analisti
$92.5K

Veri Bilimi Müdürü
$136K
Pazarlama Operasyonları
$198K
Ürün Tasarımcısı
$121K
Ürün Müdürü
$104K
Proje Müdürü
$121K
Satış
$101K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$224K
Teknik Program Müdürü
$141K
SSS

Zoetis şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $223,934 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zoetis şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $135,675 tutarındadır.

