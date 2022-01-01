Zocdoc Maaşlar

Şirket Dizini
Zocdoc şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Başarısı için yıllık $70,350 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $225,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zocdoc. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Pazarlama
Median $200K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $226K

Veri Bilimci
Median $168K
Müşteri Başarısı
$70.4K
Ürün Tasarımcısı
$201K
Ürün Müdürü
$173K
Proje Müdürü
$136K
İK Uzmanı
$142K
Satış
$109K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Zocdoc şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

