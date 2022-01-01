Şirket Dizini
ZipRecruiter
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

ZipRecruiter Maaşlar

ZipRecruiter şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $79,600 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $422,417 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ZipRecruiter. Son güncellenme: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $170K
Ürün Müdürü
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ürün Tasarımcısı
Median $142K

UX Tasarımcısı

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $294K
Muhasebeci
$91.3K
İş Analisti
$266K
Veri Bilimi Müdürü
$293K
İnsan Kaynakları
$79.6K
Pazarlama
$259K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ZipRecruiter şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

ZipRecruiter şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $422,417 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Staff Software Engineer level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ZipRecruiter şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $243,072 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    ZipRecruiter için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar