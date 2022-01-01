ZipRecruiter Maaşlar

ZipRecruiter şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $79,600 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $422,417 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ZipRecruiter . Son güncellenme: 11/15/2025