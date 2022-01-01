Şirket Dizini
Zipline
Zipline Maaşlar

Zipline şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $136,591 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $243,800 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zipline. Son güncellenme: 11/14/2025

Yazılım Mühendisi
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Ürün Müdürü
Median $157K
İş Analisti
$206K

Donanım Mühendisi
$244K
Hukuk
$239K
SSS

Zipline şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $243,800 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zipline şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $199,702 tutarındadır.

