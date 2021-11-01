Şirket Dizini
Zipcar
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Zipcar Maaşlar

Zipcar şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $27,975 toplam tazminattan üst seviyede Genel Müdür Yardımcısı için $253,980 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zipcar. Son güncellenme: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $41.9K
Ürün Müdürü
Median $175K
İş Operasyonları
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Genel Müdür Yardımcısı
$254K
Veri Analisti
$143K
Veri Bilimci
$131K
Ürün Tasarımcısı
$185K
Siber Güvenlik Analisti
$28K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$235K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Zipcar şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $253,980 tazminatla Genel Müdür Yardımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zipcar şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $142,800 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Zipcar için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Splice
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar