Zions Bancorporation Maaşlar

Zions Bancorporation şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $35,323 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $236,175 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zions Bancorporation. Son güncellenme: 11/14/2025

Yazılım Mühendisi
Median $100K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $118K
Bilgi Teknolojisti (BT)
Median $108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

İş Analisti
Median $80K
İş Operasyonları
$68.3K
İş Operasyonları Müdürü
$80.4K
Müşteri Hizmetleri
$35.3K
Yatırım Bankacısı
$70.4K
Ürün Müdürü
$236K
Program Müdürü
$156K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Zions Bancorporation şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $236,175 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zions Bancorporation şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $90,200 tutarındadır.

