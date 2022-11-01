Şirket Dizini
Zinnov
Zinnov Maaşlar

Zinnov şirketinin maaşları alt seviyede Risk Sermayedarı için yıllık $1,601 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $291,450 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zinnov. Son güncellenme: 11/14/2025

Yönetim Danışmanı
Median $12K
Yazılım Mühendisi
$66.7K
Çözüm Mimarı
$291K

Teknik Program Müdürü
$20.7K
Risk Sermayedarı
$1.6K
SSS

Zinnov şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $291,450 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zinnov şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $20,681 tutarındadır.

