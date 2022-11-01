Zinnov Maaşlar

Zinnov şirketinin maaşları alt seviyede Risk Sermayedarı için yıllık $1,601 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $291,450 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zinnov . Son güncellenme: 11/14/2025