Zillow Maaşlar

Zillow şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $69,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $493,852 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zillow. Son güncellenme: 11/14/2025
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Zillow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
Zillow offers both RSU and Options (NQSO).
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Zillow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
Zillow offers both RSU and Options (NQSO).
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Zillow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
Zillow offers both RSU and Options (NQSO).
