Şirket Dizini
Zillow
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Zillow Maaşlar

Zillow şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $69,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $493,852 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zillow. Son güncellenme: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Ürün Müdürü
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Yazılım Mühendisliği Müdürü
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Ürün Tasarımcısı
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX Tasarımcısı

Teknik Program Müdürü
P4 $268K
P5 $261K
İş Analisti
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

İş Zekası Analisti

Pazarlama
P3 $122K
P4 $200K
Program Müdürü
Median $145K
Satış
P3 $133K
P4 $165K
Finansal Analist
Median $120K
İş Operasyonları Müdürü
Median $160K
Bilgi Teknolojisti (BT)
Median $147K
İşe Alım Uzmanı
Median $160K
UX Araştırmacısı
Median $155K
Veri Analisti
Median $118K
Veri Bilimi Müdürü
Median $320K
Hukuk
Median $160K
Muhasebeci
Median $69K

Teknik Muhasebeci

İdari Asistan
$103K
İş Operasyonları
$113K
İş Geliştirme
$132K
Müşteri Hizmetleri
$83.3K
İnsan Kaynakları
$210K
Pazarlama Operasyonları
$192K
Proje Müdürü
$140K
Gelir Operasyonları
$121K
Siber Güvenlik Analisti
$307K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zillow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zillow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zillow şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Zillow şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $493,852 tazminatla Yazılım Mühendisi at the P6 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zillow şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $174,938 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Zillow için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar