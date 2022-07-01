Şirket Dizini
Zilliant
Zilliant Maaşlar

Zilliant şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $98,980 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Başarısı için $171,638 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zilliant. Son güncellenme: 11/14/2025

İş Analisti
$99K
Müşteri Başarısı
$172K
Yazılım Mühendisi
$165K

SSS

Zilliant şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $171,638 tazminatla Müşteri Başarısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zilliant şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $165,051 tutarındadır.

