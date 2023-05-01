Şirket Dizini
ZenBusiness
ZenBusiness Maaşlar

ZenBusiness şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $105,470 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $175,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ZenBusiness. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $175K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Analisti
$131K
Pazarlama
$105K

Ürün Müdürü
$154K
Program Müdürü
$159K
Proje Müdürü
$150K
SSS

Den høyest betalte rollen rapportert hos ZenBusiness er Yazılım Mühendisi med en årlig totalkompensasjon på $175,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ZenBusiness er $152,236.

