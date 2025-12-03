Yext şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı T2 için year başına $148K ile T5 için year başına $263K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $152K tutarındadır. Yext şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Yext şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
