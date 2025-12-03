Şirket Dizini
Yext şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı T2 için year başına $148K ile T5 için year başına $263K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $152K tutarındadır. Yext şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T2
(Giriş Seviyesi)
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Yext şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Yext şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $263,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yext şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

