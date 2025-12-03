Şirket Dizini
Yellow.ai
Yellow.ai Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Yellow.ai şirketinde in India ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına ₹612K ile ₹837K arasında değişmektedir. Yellow.ai şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$7.5K - $8.9K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$7K$7.5K$8.9K$9.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Yellow.ai?

SSS

Yellow.ai şirketindeki in India Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹837,299 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yellow.ai şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹611,592 tutarındadır.

