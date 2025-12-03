Şirket Dizini
Yellow.ai
Yellow.ai İş Analisti Maaşlar

Yellow.ai şirketinde in India ortalama İş Analisti toplam tazminatı year başına ₹449K ile ₹612K arasında değişmektedir. Yellow.ai şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$5.5K - $6.6K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$5.1K$5.5K$6.6K$7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Yellow.ai?

SSS

Yellow.ai şirketindeki in India İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹612,475 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yellow.ai şirketinde İş Analisti rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹448,797 tutarındadır.

