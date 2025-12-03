Şirket Dizini
Yellow Card App şirketinde in South Africa ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına ZAR 465K ile ZAR 662K arasında değişmektedir. Yellow Card App şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$30.2K - $34.4K
South Africa
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Yellow Card App?

SSS

Yellow Card App şirketindeki in South Africa Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ZAR 661,626 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yellow Card App şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in South Africa için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ZAR 465,381 tutarındadır.

