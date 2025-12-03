Şirket Dizini
YCH Group
YCH Group Proje Müdürü Maaşlar

YCH Group şirketinde in Indonesia ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına IDR 296.03M ile IDR 429.6M arasında değişmektedir. YCH Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir YCH Group?

SSS

YCH Group şirketindeki in Indonesia Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam IDR 429,604,673 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
YCH Group şirketinde Proje Müdürü rolü in Indonesia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat IDR 296,030,110 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

