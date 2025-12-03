Şirket Dizini
Yardi şirketinde in Romania ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına RON 224K ile RON 306K arasında değişmektedir. Yardi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$55K - $65.3K
Romania
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$50.8K$55K$65.3K$69.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Yardi?

SSS

Yardi şirketindeki in Romania Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RON 306,360 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yardi şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Romania için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RON 223,776 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

