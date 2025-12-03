Şirket Dizini
Yara International
Yara International Grafik Tasarımcı Maaşlar

Yara International şirketinde in Singapore ortalama Grafik Tasarımcı toplam tazminatı year başına SGD 70.6K ile SGD 98.7K arasında değişmektedir. Yara International şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$59.3K - $71.8K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Yara International?

SSS

Yara International şirketindeki in Singapore Grafik Tasarımcı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 98,704 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yara International şirketinde Grafik Tasarımcı rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 70,624 tutarındadır.

