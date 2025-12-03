Şirket Dizini
Yara International
  • Maaşlar
  • Elektrik Mühendisi

  • Tüm Elektrik Mühendisi Maaşları

Yara International Elektrik Mühendisi Maaşlar

Yara International şirketinde in Brazil ortalama Elektrik Mühendisi toplam tazminatı year başına R$119K ile R$169K arasında değişmektedir. Yara International şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$24.6K - $29.1K
Brazil
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$21.6K$24.6K$29.1K$30.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Yara International?

SSS

Yara International şirketindeki in Brazil Elektrik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$168,633 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yara International şirketinde Elektrik Mühendisi rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$118,777 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

