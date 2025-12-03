Şirket Dizini
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Program Müdürü Maaşlar

Yanfeng Automotive Interiors şirketinde in United States ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına $101K ile $138K arasında değişmektedir. Yanfeng Automotive Interiors şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$109K - $130K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$101K$109K$130K$138K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Yanfeng Automotive Interiors?

SSS

Yanfeng Automotive Interiors şirketindeki in United States Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $138,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yanfeng Automotive Interiors şirketinde Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,800 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

