  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Backend Yazılım Mühendisi

  • Belarus

Yandex Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar Belarus konumunda

Yandex şirketinde in Belarus Backend Yazılım Mühendisi tazminatı G14 için year başına BYN 43.4K ile G17 için year başına BYN 209K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Belarus medyanı BYN 94K tutarındadır. Yandex şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
G14
(Giriş Seviyesi)
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Yandex şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



SSS

Yandex şirketindeki in Belarus Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BYN 209,360 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Yandex şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Belarus için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BYN 84,606 tutarındadır.

