Y Combinator Yazılım Mühendisi Maaşlar

Y Combinator şirketinde in Singapore ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına SGD 170K ile SGD 242K arasında değişmektedir. Y Combinator şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$150K - $177K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$132K$150K$177K$187K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Y Combinator?

SSS

Y Combinator şirketindeki in Singapore Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 241,917 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Y Combinator şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 170,394 tutarındadır.

