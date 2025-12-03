Şirket Dizini
XYZ Robotics
XYZ Robotics Yazılım Mühendisi Maaşlar

XYZ Robotics şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $103K tutarındadır. XYZ Robotics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
XYZ Robotics
Software Engineer
New York, NY
Yıllık toplam
$103K
Seviye
L3
Temel maaş
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Prim
$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir XYZ Robotics?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

XYZ Robotics şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

SSS

XYZ Robotics şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $132,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XYZ Robotics şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $102,500 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

