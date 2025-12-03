Şirket Dizini
XYZ Robotics
XYZ Robotics Ürün Müdürü Maaşlar

XYZ Robotics şirketinde in United Kingdom ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına £58.4K ile £83.3K arasında değişmektedir. XYZ Robotics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$89.4K - $105K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$78K$89.4K$105K$111K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

XYZ Robotics şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

XYZ Robotics şirketindeki in United Kingdom Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £83,257 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XYZ Robotics şirketinde Ürün Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £58,351 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

