XPO Logistics
XPO Logistics Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

XPO Logistics şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹12.15M ile ₹17.24M arasında değişmektedir. XPO Logistics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹13.8M - ₹16.34M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹12.15M₹13.8M₹16.34M₹17.24M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

XPO Logistics şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹17,243,920 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XPO Logistics şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹12,145,717 tutarındadır.

