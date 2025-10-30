Şirket Dizini
XPO Logistics
XPO Logistics Yazılım Mühendisi Maaşlar

XPO Logistics şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $150K tutarındadır. XPO Logistics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
XPO Logistics
Software Engineer
Boston, MA
Yıllık toplam
$150K
Seviye
Senior
Temel maaş
$138K
Stock (/yr)
$0
Prim
$12K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

XPO Logistics şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $200,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XPO Logistics şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,000 tutarındadır.

