XPO Logistics Pazarlama Operasyonları Maaşlar

XPO Logistics şirketinde in United States ortalama Pazarlama Operasyonları toplam tazminatı year başına $46.2K ile $63.3K arasında değişmektedir. XPO Logistics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$50.1K - $59.4K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$46.2K$50.1K$59.4K$63.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

XPO Logistics şirketindeki in United States Pazarlama Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $63,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XPO Logistics şirketinde Pazarlama Operasyonları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $46,200 tutarındadır.

