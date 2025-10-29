Şirket Dizini
Xperi
Xperi Satış Mühendisi Maaşlar

Xperi şirketinde in United States ortalama Satış Mühendisi toplam tazminatı year başına $163K ile $233K arasında değişmektedir. Xperi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$187K - $219K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$163K$187K$219K$233K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Xperi şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Xperi şirketindeki in United States Satış Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $232,830 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xperi şirketinde Satış Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $163,180 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar