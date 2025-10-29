Şirket Dizini
Xperi
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

Xperi Veri Bilimci Maaşlar

Xperi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€62.2K - €73.3K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€58.1K€62.2K€73.3K€80.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 1 tane daha Veri Bilimci maaş bilgisi için Xperi kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Xperi şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimci tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Xperi şirketindeki in Ireland Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €80,918 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xperi şirketinde Veri Bilimci rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €58,095 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Xperi için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar