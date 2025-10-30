Şirket Dizini
XPENG Motors 小鹏汽车
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Satış

  • Tüm Satış Maaşları

XPENG Motors 小鹏汽车 Satış Maaşlar

XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinde in Netherlands ortalama Satış toplam tazminatı year başına €43.4K ile €60.4K arasında değişmektedir. XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€46.5K - €54.7K
Netherlands
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Satış maaş bilgisis için XPENG Motors 小鹏汽车 kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Satış tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

XPENG Motors 小鹏汽车 şirketindeki in Netherlands Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €60,402 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinde Satış rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €43,366 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    XPENG Motors 小鹏汽车 için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar