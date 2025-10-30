Şirket Dizini
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Donanım Mühendisi Maaşlar

XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinde in China ortalama Donanım Mühendisi toplam tazminatı year başına CN¥245K ile CN¥348K arasında değişmektedir. XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CN¥279K - CN¥330K
China
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

XPENG Motors 小鹏汽车 şirketindeki in China Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥348,473 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XPENG Motors 小鹏汽车 şirketinde Donanım Mühendisi rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥245,446 tutarındadır.

