XP şirketinde in Brazil Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına R$590K tutarındadır. XP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$590K
Seviye
L5
Temel maaş
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$390K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
SSS

XP şirketindeki in Brazil Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$1,053,824 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XP şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$533,017 tutarındadır.

