XP
XP Yazılım Mühendisi Maaşlar

XP şirketinde in Brazil Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$112K tutarındadır. XP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$112K
Seviye
L3
Temel maaş
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$32.8K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir XP?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

XP şirketindeki in Brazil Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$340,295 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
XP şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$115,363 tutarındadır.

