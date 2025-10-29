Şirket Dizini
Xona Space Systems
Xona Space Systems
Xona Space Systems Program Müdürü Maaşlar

Xona Space Systems şirketinde in United States ortalama Program Müdürü toplam tazminatı year başına $186K ile $265K arasında değişmektedir. Xona Space Systems şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$212K - $251K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$186K$212K$251K$265K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Xona Space Systems?

SSS

Xona Space Systems şirketindeki in United States Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $264,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xona Space Systems şirketinde Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $186,300 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar