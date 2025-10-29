Şirket Dizini
Xilinx
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

Xilinx Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Xilinx şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına $265K ile $362K arasında değişmektedir. Xilinx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$284K - $343K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$265K$284K$343K$362K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisliği Müdürü maaş bilgisis için Xilinx kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Xilinx şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisliği Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Xilinx şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $361,920 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xilinx şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $265,200 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Xilinx için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intel
  • Marvell
  • CDW
  • OmniVision Technologies
  • Lattice Semiconductor
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar