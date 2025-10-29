Xilinx Yazılım Mühendisi Maaşlar

Xilinx şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı E3 için year başına $153K ile E8 için year başına $362K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $280K tutarındadır. Xilinx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus E3 Software Engineer 1 ( Giriş Seviyesi ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Xilinx şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Xilinx ?

