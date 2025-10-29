Şirket Dizini
Xilinx Yazılım Mühendisi Maaşlar

Xilinx şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı E3 için year başına $153K ile E8 için year başına $362K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $280K tutarındadır. Xilinx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
E3
Software Engineer 1(Giriş Seviyesi)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Xilinx şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Xilinx şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $361,667 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xilinx şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $204,000 tutarındadır.

