Xilinx şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı E3 için year başına $153K ile E8 için year başına $362K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $280K tutarındadır. Xilinx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Xilinx şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)