Şirket Dizini
Xiaomi
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Xiaomi Maaşlar

Xiaomi şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $19,587 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $522,375 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Xiaomi. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $43.6K
Muhasebeci
$49.8K
İş Operasyonları Müdürü
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
İş Geliştirme
$106K
Müşteri Hizmetleri
$24.1K
Donanım Mühendisi
$56.5K
Pazarlama
$197K
Ürün Müdürü
$69.8K
Proje Müdürü
$45.3K
Satış
$51.3K
Siber Güvenlik Analisti
$19.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$522K
Çözüm Mimarı
$236K
Teknik Program Müdürü
$47.1K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Xiaomi ni Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $522,375. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Xiaomi ni $53,899.

Öne Çıkan İş İlanları

    Xiaomi için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Kwai
  • Truecaller
  • AT&T
  • Grab
  • Sprint
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar