Şirket Dizini
Xero
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Toplam Ödüller

  • Tüm Toplam Ödüller Maaşları

Xero Toplam Ödüller Maaşlar

Xero şirketinde in United States ortalama Toplam Ödüller toplam tazminatı year başına $208K ile $295K arasında değişmektedir. Xero şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$235K - $268K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$208K$235K$268K$295K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Toplam Ödüller maaş bilgisis için Xero kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Xero şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Toplam Ödüller tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Xero şirketindeki in United States Toplam Ödüller pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $295,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xero şirketinde Toplam Ödüller rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $207,500 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Xero için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar