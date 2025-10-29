Şirket Dizini
Xero
Xero
Xero Satış Maaşlar

Xero şirketinde in Singapore ortalama Satış toplam tazminatı year başına SGD 99.1K ile SGD 135K arasında değişmektedir. Xero şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Xero şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Xero şirketindeki in Singapore Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 135,199 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xero şirketinde Satış rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 99,068 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar