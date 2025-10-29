Xero Ürün Müdürü Maaşlar

Xero şirketinde in New Zealand Ürün Müdürü tazminatı Product Manager için year başına NZ$149K ile Lead Product Manager için year başına NZ$202K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New Zealand medyanı NZ$159K tutarındadır. Xero şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

+ NZ$99.3K + NZ$152K + NZ$34.2K + NZ$59.9K + NZ$37.7K Don't get lowballed

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Xero şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık )

Hakediş programı nedir Xero ?

