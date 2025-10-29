Şirket Dizini
Xero
Xero şirketinde in New Zealand Ürün Müdürü tazminatı Product Manager için year başına NZ$149K ile Lead Product Manager için year başına NZ$202K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New Zealand medyanı NZ$159K tutarındadır. Xero şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Xero şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Xero şirketindeki in New Zealand Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NZ$201,667 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xero şirketinde Ürün Müdürü rolü in New Zealand için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NZ$157,752 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar