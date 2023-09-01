Xe.com Maaşlar

Xe.com şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $54,170 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $58,133 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Xe.com . Son güncellenme: 11/29/2025