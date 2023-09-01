Şirket Dizini
Xe.com
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Xe.com Maaşlar

Xe.com şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $54,170 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $58,133 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Xe.com. Son güncellenme: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $58.1K
İş Analisti
$54.2K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Xe.com şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $58,133 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Xe.com şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $56,151 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Xe.com için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Uber
  • Google
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xecom/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.