Şirket Dizini
X-Team
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

X-Team Yazılım Mühendisi Maaşlar

X-Team şirketinde in Brazil Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$542K tutarındadır. X-Team şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Yıllık toplam
R$542K
Seviye
Senior
Temel maaş
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$13.8K
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
9 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

X-Team şirketindeki in Brazil Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$621,563 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
X-Team şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$544,213 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    X-Team için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Square
  • Amazon
  • Intuit
  • Tesla
  • SoFi
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar