Wrapbook Maaşlar

Wrapbook şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $106,788 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $234,600 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Wrapbook. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $145K
Pazarlama
$178K
Ürün Müdürü
$132K

Satış
$107K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$235K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Wrapbook şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Wrapbook şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $234,600 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Wrapbook şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,348 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar