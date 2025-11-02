Şirket Dizini
Workday
Workday Risk Sermayedarı Maaşlar

Workday şirketinde in Ireland ortalama Risk Sermayedarı toplam tazminatı year başına €90K ile €131K arasında değişmektedir. Workday şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€103K - €118K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€90K€103K€118K€131K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Workday şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Workday şirketindeki in Ireland Risk Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €131,040 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Workday şirketinde Risk Sermayedarı rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €89,951 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar