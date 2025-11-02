Şirket Dizini
Workday
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarım Müdürü

  • Tüm Ürün Tasarım Müdürü Maaşları

Workday Ürün Tasarım Müdürü Maaşlar

Workday şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Yaygın Aralık
Olası Aralık
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 1 tane daha Ürün Tasarım Müdürü maaş bilgisi için Workday kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Workday şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarım Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Workday şirketindeki in Denmark Ürün Tasarım Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam DKK 1,758,552 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Workday şirketinde Ürün Tasarım Müdürü rolü in Denmark için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat DKK 1,211,775 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Workday için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar